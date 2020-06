Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care a suferit o a doua infrangere in ultimele patru zile la nivelul Curtii Supreme, a declarat joi ca intentioneaza sa alcatuiasca o lista actualizata cu potentiali candidati conservatori pentru Inalta Curte, dupa ce una din politicile sale dure in domeniul imigratiei…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca Washingtonul nu se afla in spatele incursiunii esuate a unui grup armat care a incercat sa debarce in weekend in Venezuela posibil pentru a-l inlatura de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, liderul de la Casa Alba asigurand ca el in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza Reuters.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a desemnat luni un nou sef al politiei nationale in urma deciziei Curtii Supreme de a-i bloca eforturile de a numi in aceasta functie un prieten de familie, transmite Reuters, notand ca aceasta retragere tactica survine la o zi dupa ce seful statului si sustinatori…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri agentiei Reuters ca nu crede sondajele de opinie care il coteaza ca favorit la alegerile prezidentiale din noiembrie pe fostul vicepresedinte Joe Biden. Intr-un interviu acordat in Biroul Oval de la Casa Alba, Trump a afirmat ca nu se asteapta…