Presedintele american Donald Trump a fost intampinat cu huiduieli, joi, la Curtea Suprema a Statelor Unite, unde a mers sa-i aduca un ultim omagiu fostei judecatoare Ruth Bader Ginsburg, relateaza dpa. In timp ce presedintele si Prima Doamna Melania Trump se aflau langa sicriul judecatoarei Ginsburg, in fata cladirii s-au adunat protestatari care au scandat "Vote him out!", adica un indemn catre electorat sa nu-i mai acorde un al doilea mandat lui Trump la alegerile din 3 noiembrie, conform unei inregistrari video. Vizita lui Trump la Curtea Suprema a avut loc pe fondul unei intense lupte pentru…