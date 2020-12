Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte de plecarea sa de la Casa Alba, presedintele american Donald Trump a gratiat 15 persoane, intre care doi fosti colaboratori ai sai implicati in ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si mai multi militari condamnati in legatura

- O serie de documente din instanța facute publice marți de un judecator ofera detalii vagi despre presupusele nereguli și nu par sa il lege in mod direct pe președintele Donald Trump, scrie New York Times.Departamentul de Justiție de la Washington investigheaza un caz in care intermediarii unui condamnat…

- Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, a discutat saptamâna trecuta cu liderul de la Casa Alba despre posibilitatea unei ”grațieri preventive”, potrivit New York Times, care citeaza doua surse anonime, scrie The Guardian.Nu este clar pentru ce infracțiuni federale…

- SUA au considerat vineri drept "inacceptabila" propunerea presedintelui rus Vladimir Putin de a prelungi cu un an "fara conditii" tratatul bilateral de dezarmare nucleara New Start, relateaza AFP. "Este inacceptabil", a reactionat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui…

- Dezvaluirile ofițerului american de contraspionaj au aparut aproape simultan cu declarația lui Donald Trump, in care admite ca vaccinul impotriva infecției cu coronavirus va aparea in Statele Unite abia dupa alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, el a explicat acest lucru nu prin intrigile…

- Clusterul de COVID-19 de la Casa Alba pare mai important decat se credea, iar la o saptamana de la contaminarea lui Donald Trump cu noul coronavirus se pun in continuare numeroase intrebari despre felul in care presedintele american s-a imbolnavit la sfarsitul mandatului, relateaza BFMTV.