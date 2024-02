Stiri pe aceeasi tema

- In campanie electorala pentru recaștigarea fotoliului de la Casa Alba, Donald Trump a declarat sambata la Conway (Carolina de Sud) a lansat un mesaj care relanseaza tot pachetul (aproape nesfarșit) de discuții in contradictoriu asupra intențiilor sale reale de a susține in mod real un raspuns comun

- Casa Alba a criticat extrem de dur sambata declarațiile facute de fostul președinte american Donald Trump privind faptul ca nu și-ar proteja aliații din NATO de o eventuala invazie rusa, calificandu-le drept „ingrozitoare și demente „, transmite Reuters. In timpul unui miting politic desfașurat sambata…

- Aceasta fiind o recunoastere socanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva a Aliantei, potrivit CNN, citat de news.ro.”NATO era falimentara pana cand am aparut eu”, a declarat Trump la un miting in Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toata lumea va plati. Ei au spus:…

- Presedintele Joe Biden a castigat sambata detasat si fara surprize primul sau test electoral in cautarea celui de-al al doilea mandat la Casa Alba, in cursul primarelor democrate din Carolina de Sud, potrivit proiectiilor televiziunilor americane, scrie AFP. Joe Biden, care se bazeaza pe un important…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intrebat ce transmite Guvernul Romaniei, in contextul afirmatiilor sefului armatei britanice si liderului PPE Manfred Weber care avertizeaza populatia sa se pregateasca de razboi, ca „nu este cazul sa ne pregatim de razboi”. „Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a replicat, miercuri, dupa ce fostul președinte american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat ca va pune capat rapid razboiului din Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda.„Donald Trump a spus: „Pot opri razboiul, ma voi…

- Un nou scandal politic, la cel mai inalt nivel, afecteaza Statele Unite ale Americii. Serviciile au descoperit ca un dosar care conținea informații extrem de secrete legate de interferența rusa in alegeri a disparut la sfarșitul președinției lui Donald Trump. Asta a declanșat alarma in randul oficialilor…