- Doua avioane ale armatei americane survoleaza, luni, mai multe tari din sud-estul Europei, intr-o noua demonstratie de forta menita sa sublinieze ”angajamentul” Statelor Unite fata de membrii NATO, pe fondul razboiului din Ucraina, a anuntat comandamentul american, relateaza AFP. Bombardierele britanice…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, anunt care putea fi facut chiar vineri, informeaza Reuters, care citeaza trei surse la curent cu acest subiect. Presedintele Biden ar urma sa autorizeze…

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- Rusia susține ca e capabila sa livreze gaz Europei prin Nord Stream 2, proiect blocat cel puțin pana in acest moment din cauza invaziei rusești in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UPDATE 1 Rusia pregatește terenul pentru anexarea teritoriului ucrainean, in timp ce incearca sa stabileasca un control total asupra caștigurilor sale din est, potrivit serviciilor secrete americane citate de Sky News. Casa Alba afirma ca Moscova se pregatește sa instaleze oficiali ilegitimi in zonele…

- Fost director pentru afaceri europene in Consiliul National de Securitate de la Casa Alba in perioada 2018-2020, locotenent-colonelul in rezerva Alexander Vindman vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre razboiul din Ucraina si despre cresterea importantei Romaniei in regiune.

- Militarii ucraineni au tras cu obuziere americane M-777 pe linia frontului in estul regiunii Donețk, luni (6 iunie). Transportul de obuziere M-777 din partea Statelor Unite face parte dintr-o investiție uriașa in arme din partea Washingtonului pentru a ajuta Ucraina sa respinga invazia Rusiei, care…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o raza de actiune de 80 de kilometri pentru a face fata ofensivei ruse, a anuntat astazi Ministerul Apararii, urmand exemplul Washingtonului, noteaza AFP.