- Trei americani albi au fost condamnati miercuri pentru uciderea joggerului afro-american Ahmaud Arbery, pe care l-au urmarit si l-au impuscat in februarie 2020 in statul Georgia, informeaza AFP. Aceasta tragedie a alimentat protestele antirasiste de amploare care au avut loc in vara anului 2020 in intreaga…

- Kyle Rittenhouse, adolescentul declarat nevinovat dupa ce a omorat doi oameni și a ranit un altul in timpul protestelor Black Lives Matter de anul trecut, din Statele Unite, a declarat ca nu exista nicio legatura intre cazul sau și rasism. El a mai spus ca susține mișcarea BLM și ca a acționat in legitima…

- Statele Unite și Romania vor susține impreuna o campanie de comunicare publica pentru reducerea ratei de refuz a vizelor pentru SUA, singurul criteriu pe care Romania mai trebuie sa il indeplineasca pentru a fi inclusa in programul Visa Waiver.Anunțul a fost facut, marți, de Ministerul Afacerilor Externe,…

- Subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor si securitate internationala Bonnie Jenkins a anuntat la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice ca Statele Unite se angajeaza sa acorde 25 de milioane de dolari pentru a sprijini extinderea accesului la energie nucleara…

- Specialiștii de la CDC din Statele Unite ale Americii au anunțat cine sunt pacienții care ar putea avea nevoie sa le fie administrata și o a patra doza de vaccin impotriva coronavirusului. Despre cine ar fi vorba, mai exact. Cine sunt persoanele care ar putea avea nevoie de doza 4 de vaccin anti-COVID

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va fi prezent in Romania miercuri, prilej cu care va vorbi despre rolul Romaniei in NATO si in regiunea Marii Negre, a declarat, luni, ministrul interimar al Apararii, Nicolae Ciuca. „Saptamana aceasta, miercuri, vom primi vizita secretarului Apararii din…

- Un fost comandant taliban afgan, aflat in detentie in Statele Unite de un an, a fost inculpat pentru uciderea a trei militari americani si a interpretului lor in 2008 in Afganistan, au anuntat procurorii federali din New York, informeaza vineri France Presse, citat de agerpres. Haji Najibullah, in…