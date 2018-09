SUA taxeaza tot mai aspru importurile din China

Statele Unite au impus taxe de 10% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza DPA. Odata cu masura decretata de presedintele Donald Trump, proportia produselor chinezesti taxate la import a ajuns la jumatate, arata agentia.



Noile taxe vor intra in vigoare pe 24 septembrie si vor creste la 25% de la 1 ianuarie anul viitor, a precizat Trump. El avertizase cu cateva ore inainte ca urmeaza sa ia aceasta masura - cea mai dura de pana acum in conflictul comercial bilateral, potrivit DPA - insa numai dupa inchiderea burselor asiatice.



Oficialii…