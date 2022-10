Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii…

- SUA inca spera la o cooperare cu China, in pofida problemelor majore pe care le are cu președintele chinez, care este pe cale sa obțina un nou mandat, potrivit secretarului de stat Antony Blinken.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite(SUA) si aliatii sai „nu vor recunoaste niciodata” anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea unui teritoriu…

- Secretarul de presa al Ambasadei Chinei la Washington, Liu Pengyu, intr-un interviu acordat TASS, a comentat intențiile SUA de a furniza Taiwanului un lot mare de arme, a caror suma totala depașește un miliard de dolari. Potrivit acestuia, aceasta decizie amenința serios relațiile viitoare ale Beijingului…

- Conferința naționala pentru acordarea titlurilor onorifice de „funcționar public devotat poporului” și „colectivul funcționarilor publici model” a avut loc marți la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare…

- Perceptiile, chiar si atunci cand sunt in dezacord cu realitatea, au avut adesea consecinte catastrofale in istorie; de aceea e important ce lectii va trage China din razboiul din Ucraina si reactia Americii; va fi incurajata sau descurajata sa atace Taiwanul? Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan a provocat…

- Vicepreședintele paraguayan Hugo Velazquez a declarat vineri ca va demisiona și iși va retrage candidatura la președinție, dupa ce a fost trecut pe lista neagra de Statele Unite pentru presupuse acte „semnificative” de corupție. Velazquez a negat acuzația, dar a spus ca, pentru a-și „proteja” partidul,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca ultimele acțiuni ale Chinei in legatura cu Taiwanul se indeparteaza de la o practica de rezolvare a problemelor pe cale pașnica și se indreapta spre una de coerciție și de utilizare a forței. In cadrul unei conferințe de presa la Manila cu omologul…