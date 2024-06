Stiri pe aceeasi tema

- Zgura este suprafața favorita a italiencei Elisabetta Cocciaretto, iar jucatoarea aflata pe locul 51 in clasamentul mondial a inregistrat la Roland Garros 2024 cel mai bun rezultat personal la turneele de Grand Slam.

- Open GSP, noua emisiune despre tenis marca Gazeta Sporturilor, revine joi, 30 mai, de la ora 11:00, pentru a analiza meciurile romancelor de la Roland Garros. Mihaela Buzarnescu revine la Open GSP, alaturi de jurnaliștii Alexandru Barbu, Luminița Paul și Roxana Fleșeru. Aceștia vor analiza meciurile…

- Un nou cuplu a fost „oficializat” in lumea tenisului. Italianul Jannik Sinner (22 de ani, locul 2 ATP) a confirmat ca se afla intr-o relație cu rusoaica Anna Kalinskaya (25 de ani, locul 26 WTA). Inițial, informația a aparut in presa internaționala ca un zvon, insa cei doi au fost surprinși in tribunele…

- Amelie Mauresmo, directoarea turneului Roland Garros, a vorbit despre motivele pentru care Simona Halep, fosta lidera WTA, nu a primit un wild card pentru a participa la Grand Slam-ul de la Paris. Mauresmo a explicat ca, daca Halep ar fi fost absolvita de orice vina de TAS, „probabil” ar fi luat o alta…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal se afla pe lista jucatorilor inscrisi la Wimbledon, turneu de Grand Slam pe iarba pe care la cistigat in 2008 si 2010. Campionul iberic este de luni la Paris, la Roland Garros, turneu de Grand Slam pe care l-a cistigat de 14 ori in 19 participari. Desi programul sau este…

- Emma Raducanu s-a retras din turneul de la Roland Garros! Ea a luat aceasta decizie pentru a se putea concentra pe sezonul de iarba si pe cel de hard, care va urma, noteaza site-ului WTA . Britanica intrase initial pe tabloul calificarilor la turneul de Grand Slam pe zgura de la Paris. Clasamentul ei…

- Emma Raducanu s-a retras din calificarile de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al sezonului 2024 din tenis. Fara sa dea vreo explicație pentru gestul sau, britanica nu va mai lua parte la meciurile care ar fi putut s-o duca pe tabloul principal de la Paris.

- Rafael Nadal este asteptat sa participe la turneul ATP de la Monte Carlo (7-14 aprilie), inainte de o eventuala prezenta la Roland Garros in iunie, au anuntat organizatorii, marti, scrie AFP. „Nu stii niciodata ce va face, dar l-am vazut antrenandu-se cu staff-ul sau pe un teren privat la Larry Ellison…