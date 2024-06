Stiri pe aceeasi tema

- ce inseamna rca Ce inseamna RCA? Asigurarea e obligatorie pentru toate categoriile de soferi, indiferent de varsta, ocupatie sau experienta de condus RCA este acronimul folosit pentru „Raspundere Civila Auto” care reprezinta o asigurare auto obligatorie pentru toate vehiculele inmatriculate in Romania.…

- Republica Moldova exporta in Romania, in trimestrul III 2021, o cantitate de 14.699 de tone de grau, iar dupa inceperea razboiului, in trimestrul III din 2022, a urcat la 74.000 de tone de grau, pentru ca in trimestrul III al anului 2023 cifra sa urce exploziv, la 317.000 de tone. Invitat in cadrul…

- Gigi Becali a spus, azi, despre revenirea lui Florin Tanase ca „sunt 90% șanse sa se faca” # Intoarcerea mijlocașului ofensiv in varsta de 29 de ani ar fi o adevarata lovitura data de FCSB # Polivalent, Tanase a fost de doua ori golgheterul SuperLigii și a produs, in medie, un gol la doua meciuri pentru…

- Salvamontistii si politistii de frontiera au declansat o operatiune de cautare si recupare si salvare a trei cetateni ucraineni care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, a informat, joi dimineata, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga. „Actiune de cautare…

- Laurențiu Reghecampf a facut cale intoarsa in Romania dupa ce și-a reziliat contractul cu Al Taee. Antrenorul a fost surprins, de paparazzi Click!, pe aeroport incarcat cu bagaje și cu familionul dupa el. A ieșit scantei, Reghe cedand presiunii! Laurențiu Reghecampf (48 de ani) și echipa Al Taee au…

- Președinta Maia Sandu vine cu un mesaj de felicitare pentru succesul Ansamblului de dansuri populare „Hecenii” din satul Heciul Nou, Singerei. Ansamblul a ridicat sala in picioare și a stirnit valuri de aplauze la o emisiune vestita din Romania, noteaza Noi.md. Acest ansamblu are nevoie de un spațiu…

- Elias Charalambous (43 de ani) aniverseaza astazi, 30 martie 2024, un an de cand a fost prezentat oficial ca antrenor principal la FCSB. Cu aceasta ocazie, tehnicianul cipriot a oferit un interviu exclusiv pentru GSP.ro in care a vorbit despre viața sa din Romania, de modul in care vede fotbalul, apropierea…

- La Madrid, selectionerul Edi Iordanescu si tatal acestuia, Anghel Iordanescu, s-au intalnit cu antrenorul formatiei Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Mandru si recunoscator, alaturi de doi titani ai profesiei careia si eu ii daruiesc totul! Fiecare secunda cu ei, o lectie nepretuita de fotbal si viata!…