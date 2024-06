Stiri pe aceeasi tema

- Xavi Pascual (56 ani) nu mai este tehnicianul echipei de handbal Dinamo. Ibericul ii va prelua pe maghiarii de la Veszprem, aventura sa in Ștefan cel Mare ajungand la final, dupa trei ani in care a fost „principal” al „dulailor” Acesta va semna un contract pe patru ani cu campioana Ungariei și de patru…

- Jucatorii si antrenorii echipei de handbal masculin CS Dinamo Bucuresti au primit, marti, din partea ministrul Catalin Predoiu, emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru performantele obtinute pe plan intern si pentru calificarea in premiera in Final Four-ul competitiei EHF European…

- Xavi Pascual, antrenorul de la Dinamo a tras concluziile, dupa ce „cainii” au fost invinși de Flensburg, scor 32-38, in semifinala Final Four-ului European League la handbal masculin. Antrenorul lui Dinamo considera ca nemții și-au aratat clasa și au fost mai buni in acest meci. Tehnicianul spune ca…

- Dinamo a caștigat greu, scor 28-27, manșa tur cu Skjern din sferturile EHF European League și are acum 2 șanse din 3, pentru ca in returul de marțea viitoare din Danemarca sa se califice in Final Four-ul de la Hamburg. Dinamo incepuse perfect partida cu danezii de la Skjern și in minutul 6 conducea…

- CS Dinamo a hotarat sa se desparta de antrenorul Marius Bratu, dupa eșecul usturator suferit de „caini”, scor 1-4, in ultima etapa din campionat, din Liga a 3-a. Decizia in privința fostului portar de la Rapid, FCM Bacau sau Astra Ploiești vine in contextul in care CS Dinamo conduce detașat grupa de…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare și antrenorul echipei de fotbal, Cosmin Iuhas au ajuns la un acord comun de reziliere a contractului. Tanarul tehnician satmarean a venit la inceputul sezonului actual la CSM Olimpia Satu Mare in calitate de antrenor secund, acesta fiind la prima…

- Paula Seling a lansat ”Inima ce inima mi-a dat”, o piesa dedicata mamelor. Da-i play aici! ”Trebuie sa recunosc ca m-am straduit sa scriu o piesa pe versurile primite de la o prietena timp de mai bine de un an. Incepeam o idee, nu imi placea. Ca meșterul Manole, ce lucram azi, maine stricam și […] Source

- Ciprian Marica, fost atacant al Romaniei cu 25 de goluri in 72 de selecții, și-a exprimat susținerea fața de Simona Halep, dupa ce dublei caștigatoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) i-a fost redusa de TAS suspendarea decisa de ITIA de la 4 ani la 9 luni. Halep, astfel, se poate…