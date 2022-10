Paul Pelosi, sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a fost ''atacat violent'' in timpul unei spargeri la locuinta lor din California vineri dimineata, a anuntat biroul responsabilei americane, potrivit Reuters. ''Atacatorul a fost retinut si motivatia sa pentru acest atac este in curs de investigare'', mentioneaza declaratia difuzata de biroul lui Nancy Pelosi. ''Dl. Pelosi a fost transportat la spital, unde primeste ingrijiri medicale excelente si este asteptat sa se recupereze deplin. Presedinta (Camerei Reprezentantilor) nu se afla la San Francisco in acel moment'',…