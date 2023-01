Stiri pe aceeasi tema

- Acordul ar extinde unele controale ale exporturilor adoptate de Statele Unite in octombrie la companiile cu sediul in cele doua natiuni aliate, inclusiv ASML Holding NV, Nikon si Tokyo Electron. Oficiali din Tarile de Jos si Japonia s-au aflat la Washington, discutand o gama larga de probleme in cadrul…

- ”Odata ce limita este atinsa, Trezoreria va trebui sa inceapa sa ia anumite masuri extraordinare pentru a preveni ca Statele Unite sa nu isi indeplineasca obligatiile”, a spus Yellen intr-o scrisoare adresata noului presedinte republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, si altor lideri ai…

- Casa Alba a emis joi un avertisment impotriva ascensiunii grupului paramilitar rus Wagner, potrivit acesteia, "rival" al armatei ruse din Ucraina si care primeste de acum armament din Coreea de Nord, relateaza AFP."Coreea de Nord a facut o prima livrare catre Wagner, care a platit pentru acest echipament.…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite vor aloca 55 de miliarde de dolari continentului african in urmatorii trei ani, inaintea summitului SUA-Africa, gazduit de presedintele Joe Biden la Washington in perioada 13-15 decembrie, transmite AFP. Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput miercuri o vizita in Statele Unite(SUA), printr-un tur la sediul agentiei spatiale americane NASA impreuna cu vicepresedintele SUA, Kamala Harris, relateaza dpa. Macron urmeaza sa fie primit joi de omologul sau Joe Biden la Casa Alba. Administratia americana…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…

- Cei doi presedinti s-au salutat strangandu-si miinile indelung, ferm, zambind amandoi, cu steaguri americane si chineze in fundal, intr-un hotel, pe Insula Bali, cu o zi inainte de inceperea summitului G20. Aceasta intalnire are loc in contextul a numeroase disensiuni – intre altele refuzul Beijingului…

- Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate al Casei Albe, a confirmat faptul ca canalele de comunicare dintre Rusia și Statele Unite raman deschise, transmite BBC News. Declarația vine in urma unor rapoarte, pe care Casa Alba nu le-a negat, ca Sullivan ar fi purtat conversații cu Rusia pentru…