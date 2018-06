SUA și-ar putea RETRAGE militarii americani din Germania. Pentagonul calculează costul unei decizii istorice Ideea a fost deja evocata de presedintele american Donald Trump in cadrul unei intalniri cu responsabilii sai militari. Aceasta a provocat ingrijorarea tarilor europene membre ale NATO, care nu stiu daca liderul de la Casa Alba o ia in calcul serios sau daca doreste sa puna presiune inaintea summitului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, de la Bruxelles, din 11 si 12 iulie. El a trimis o scrisoare amenintatoare catre sapte state membre ale Aliantei, printre care Germania, pentru a le chema la ordine in privinta angajamentului lor de a aloca cheltuielilor militare 2% din Produsul lor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

