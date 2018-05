Stiri pe aceeasi tema

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Cel putin trei indicatoare rutiere cu 'Ambasada SUA' au fost instalate luni la Ierusalim, inainte de deschiderea de saptamana viitoare a misiunii diplomatice americane in acest oras, relateaza Reuters. Indicatoarele, in engleza, ebraica si araba, au fost instalate in apropiere…

- Guatemala este prima țara care și-a arborat steagul in Ierusalim. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat intr-o postare pe Twitter ca steagul țarii a fost deja arborat pe locul in care va funcționa noua misiune diplomatica peste doua saptamani, scrie RT. Marți, noua ambasada a Guatemalei…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Președintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii iși muta așa repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a raspuns curiozitați jurnaliștilor chiar in timpul conferinței de presa alaturi de cancelarul german Angela Merkel aflata in vizita in America. Președintele…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Statele Unite ale Americii vor deschide, in mai 2018, noua ambasada in Israel la Ierusalim, conform unui oficial american. Miscarea este contrara politicilor americane din ultimele zeci de ani, scrie Reuters, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…