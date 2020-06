SUA: Senatul din Mississippi a votat retragerea unui simbol confederat de pe drapelul statului Senatul din Mississippi a votat la sfarsitul saptamanii trecute cu 37 de voturi contra 14 pentru retragerea unui simbol confederat de pe drapelul acestui stat din sudul SUA, relateaza AFP. Aceasta retragere fusese adoptata mai devreme in cursul zilei de duminica de Camera Reprezentantilor a acestui stat cu o majoritate de 91 de voturi contra 23. Mississippi, cu un lung trecut segregationist, este ultimul stat american care mai afiseaza emblema Confederatiei, ce reaminteste de perioada sclavagista. Parlamentarii au decis, de asemenea, ca trebuie adoptat un nou drapel. O comisie desemnata in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

