- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu a luat o decizie finala in legatura cu votul sau pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. "Nu am luat o decizie finala cu privire la modul in care voi vota", a spus McConnell…

- Liderii republicani din Camera Reprezentantilor a Congresului american au decis sa nu faca lobby in randul alesilor republicani pentru ca acestia sa voteze impotriva punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat marti doi asistenti din conducerea Camerei, confirmand informatii similare…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Peste doua treimi dintre congresmenii prezenti in Camera Reprezentantilor au votat luni seara (ora locala) in favoarea acestui buget in valoare de 740 de miliarde de dolari, ”in pofida obiectiilor presedintelui” - inclusiv peste 100 de republicani. Donald Trump is facing his first potential veto override…

- ​O retragere precipitata a NATO din Afganistan ar avea "un cost extrem de ridicat", pentru ca ar exista riscul ca aceasta tara „sa redevina o baza pentru teroristii internationali”, a atras atentia marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anunturile…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a declarat luni ca Donald Trump are 100% dreptul sa conteste rezultatele alegerilor prezidentiale, insa nu a preluat acuzatiile de "frauda" formulate de presedintele aflat la sfarsit de mandat, informeaza marti AFP, potrivit AGERPRES."Presedintele…

