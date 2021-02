Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului de Securitate Interna din SUA, Alejandro Mayorkas - care saptamana trecuta a devenit primul hispanic, nascut in strainatate, care ocupa aceasta pozitie - si-a reafirmat sambata hotararea de a combate terorismul intern, una dintre cele mai mari amenintari la adresa Statelor Unite,…

- Presedintele Vladimir Putin va raspunde in acelasi sens daca noua administratie a Statelor Unite va arata o disponibilitate de a discuta, a declarat, duminica, un purtator de cuvant al Kremlinului, care a acuzat in acelasi timp Washingtonul de amestec in protestele care au avut loc sambata in sprijinul…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters. Ministerul chinez de Externe a declarat…

- Barack Obama: “Istoria iși va aminti de actele violente de miercuri la Capitoliu, incurajate de un președinte care a mințit fara intrerupere in legatura cu alegerile prezidentiale din noiembrie, ca un moment de dezonoare și de rușine pentru țara noastra”. Bill Clinton: Potrivit lui Bill Clinton, “Mesa…

- Noul ministru turc al Finantelor, Lutfi Elvan, s-a declarat marti hotarat sa utilizeze toate instrumentele pentru a lupta impotriva inflatiei, o declaratie menita sa linisteasca pietele financiare dupa demisia neasteptata a ginerelui presedintelui Recep Tayyip Erdogan din pozitia de top din cabinet,…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.Presedintele…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, i-a spus marți șefului statului francez Emmanuel Macron ca dorește „revitalizarea relațiilor bilaterale și transatlantice, în special prin NATO și Uniunea Europeana”, care au fost adesea atacate de Donald Trump, potrivit AFP.În…

