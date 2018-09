Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au dispus evacuarea a peste un milion de persoane din Carolina de Sud si Virgina din cauza uraganului Florence, care ar putea fi cea mai puternica furtuna care a lovit vreodata regiunea, scrie The Guardian, conform news.ro.Uraganul Florence, care va ajunge joi in SUA…

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pe...

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Uraganul Florence este posibil sa…

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pentru uragane), citat de Reuters. Vantul are o viteza de 220 de km/h, iar amploarea…

- Uraganul Florence, care ar urma sa atinga in aceasta saptamana coasta de est a Statelor Unite ale Americii, a fost ridicat la categoria 4, din cinci cate are scara Saffir-Simpson, vantul urmand sa atinga 195 km/h.

- Cel puțin zece persoane au murit și alți cel puțin un milion au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in vestul Japoniei in urma ploilor torențiale și inundațiilor provocate de taifunul Jebi, au...

- Senatorii americani John McCain si Christopher Murphy i-au adresat joia trecuta o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, exprimandu-si ingrijorarea fata de demiterea procurorului-sef al DNA si cerand guvernului de la Bucuresti sa continue progresele in combaterea corupției, potrivit…

- Uraganul Hector, care evolua pana acum fara sa provoace pagube in Oceanul Pacific, la o distanta de 2.760 de kilometri fata de Big Island, a crescut in intensitate si a fost inclus in categoria 'uraganelor majore' vineri seara, cu vanturi ce ating viteze maximale de 195 de kilometri pe ora, au anuntat…