- Peste 300 de protestatari au ramas in arest preventiv in asteptarea procesului in urma unor mitinguri neautorizate in masa duminica in Belarus, au anuntat luni autoritatile, citate de DPA, potrivit AGERPRES. Proteste in masa au loc in Belarus in fiecare weekend de aproape cinci luni, in timp…

- Politia din Belarus a arestat sute de oameni duminica la Minsk, in cursul unor noi proteste impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters si AFP, citand martori si mass media.

- O noua zi de proteste de amploare a avut loc, ieri, in Belarus. Mii de oameni au participat, la un marș al unitații și solidaritații, la Minsk, impotriva regimului Lukașenko. Politia a tras focuri de avertisment in aer si a retinut cel putin 300 de persoane.

- Mai multe persoane care protestau pasnic sambata, la Minsk, impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko au fost arestate, transmite dpa. Organizatia pentru drepturile omului Viasna a declarat ca cel putin 15 persoane, in special tineri, au fost imobilizate de fortele de ordine si transportate…

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat ieri Ministerul de Interne, potrivit Reuters, anunta Agerpres. Zeci de mii de persoane au marsaluit duminica prin centrul capitalei Minsk pentru a le cere autoritatilor sa ii…

- Politia din Belarus a anuntat ca a efectuat arestari si a folosit un tun cu apa, duminica, impotriva a zeci de mii de manifestanti care au protestat din nou la Minsk pentru a denunta realegerea frauduloasa a presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP.

