SUA risca sa ramana fara jucarii, din cauza epidemiei din China

- Epidemia de coronavirus a perturbat cresterea economica in China iar o raspandire in alte tari ar putea deraia revenirea "foarte fragila" care este prognozata pentru economia mondiala in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), informeaza Reuters. Intr-un document pregatit…

- Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele și monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Un studiu din 2017, efectuat pe bancnote de 1 dolar in New York, a aratat ca acestea aveau 397 de specii de bacterii pe ele, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax..Banii…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca increderea investitorilor,…

- Epidemia de coronavirus afecteaza și fabricile auto, in special cele care importa piese și subansamble din China. Este și cazul alienței auto Fiat-Chrysler, care acuza deja lipsa de piese din China, cauzata de inchiderea temporara a uzinelor din aceasta țara, in incercare de a limita raspundirea imbolnavirilor,…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Conform CNN, 57 de noi decese s-au inregistrat de ieri pana azi și 3.000 de persoane contaminate cu virusul…

- Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, și-a sfatuit adepții sa incanteze o mantra pentru a lupta cu noul coronavirus descoperit in Wuhan, China, aflat la originea unei epidemii, potrivit hindustantimes.com, potrivit Mediafax. Este vorba despre Tara Mantra, o rugaciune tibetana menita sa opreasca...

- Noul virus din China înspaimânta întreaga omenire și da naștere multor teorii ale conspirației. Mulți cred ca nu este o coincidența faptul ca a aparut în Wuhan. În oraș se afla un institut în care cercetatorii chinezi studiaza cele mai periculoase și contagioase boli.…