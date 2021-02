Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman care a murit din cauza infectarii cu coronavirus. Barbatul in varsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor ani. Presedintele american…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in varsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Republicanul Ron Wright, membru al Camerei Reprezentantilor a SUA, a murit duminica din cauza Covid-19, a anuntat biroul sau luni, scrie NBC potrivit news.ro. "Congresmanul Ron Wright a murit linistit la varsta de 67 de ani", a anuntat biroul sau. "In ultimele doua saptamani, Ron si sotia…

- Biroul Federal de Investigatii din SUA nu a reușit inca sa recupereze laptopul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, de la femeia din Harrisburg acuzata ca a jucat un rol in furtul acestuia in timpul asaltului asupra cladirii Congresului SUA, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- În urmatoarele 24 de ore Congresul american va vota mai întâi cu privire la utilizarea celui de-al 25-lea Amendament pentru a-l îndeparta pe președintele Donald Trump din funcție iar apoi pentru punerea sub acuzare a acestuia, scrie Il Fatto Quotidiano. Camera Reprezentanților…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Camera Reprezentantilor a aprobat vineri un proiect de lege prin care sa transforme capitala federala Washington DC intr-un stat. Este o premiera istorica salutata de democrati, dar care nu are sanse sa treaca de Senatul controlat de republicani, potrivit AFP, citata de Agerpres .A face din Washington…

- Un studiu amplu, care a inclus pacienti pediatrici de pe teritoriul Statelor Unite, a descoperit ca doar 4% au fost infectati cu noul coronavirus, iar cea mai mare parte a acestor cazuri au fost insotite de simptome moderate sau asimptomatice, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Studiul, condus…