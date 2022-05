Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au decis sa puna capat unei scutiri care permitea Moscovei sa iși plateasca datoriile in dolari, a anunțat marți Trezoreria americana, o decizie care ar putea impinge Rusia in incapacitate de plata, potrivit AFP, citata de TVR . Masura va intra in vigoare cu doua zile inainte de urmatorul…

- ”Cred ca este foarte natural ca, avand in vedere distrugerea enorma din Ucraina si costurile imense de reconstructie care vor urma, sa privim spre Rusia sa ne ajute si sa plateasca cel putin o parte din costuri”, a subliniat Yellen. ”Acestea fiind spuse, in timp ce luam in considerare aceasta optiune,…

- Saptamana trecuta Rusia a intrerupt livrarile de gaze spre Bulgaria si Polonia, dupa ce aceste state au refuzat sa respecte solicitarile Moscovei de a face plata in ruble. Cele doua tari intentionau deja sa inceteze sa mai utilizeze gaze rusesti de la finele acestui an si autoritatile sustin ca pot…

- Ministerul rus de Finante a platit in ruble o parte din datoriile sale in dolari scadente in aceasta saptamana, dupa ce bancile straine au refuzat sa proceseze plati in valoare de 649,2 milioane de dolari, ceea ce a dus la speculatii privind o posibila incapacitate tehnica de plata, scrie Bloomberg,…

- Schema de plata in ruble a gazului natural va deveni un „prototip” și pentru alte exporturi ale Rusiei, anunța Kremlinul. Regimul de la Moscova susține ca, astfel, „Occidentul” a pecetluit declinul dolarului american, prin sancțiunile impuse dupa invadarea Ucrainei.

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza

- Gazeterul Cristian Tudor Popescu a comentat evenimentul de la Moscova, cu peste 100.000 de oameni stranși la tribunele stadionului Lujniki, in fața carora președintele Vladimir Putin a justificat razboiul din Ucraina. El a comparat Rusia cu Romania sub Ceaușescu și Germania lui Hitler, susținand ca…

- Statele Unite au impus vineri sanctiuni care ii vizeaza pe miliardarul rus Viktor Vekselberg, trei membri ai familiei purtatorului de cuvant al presedintelui Putin si o serie de parlamentarilor rusi, in cea mai recenta serie de pedepse pentru invazia Ucrainei de catre armata rusa, transmite Reuters,…