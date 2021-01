In cadrul discutiilor privind disputa dintre Qatar si vecinii sai s-a reusit obtinerea de progrese semnificative, un acord ce va pune capat acestei crize urmand sa fie semnat marti in Arabia Saudita, a anuntat luni un oficial american sub protectia anonimatului, informeaza AFP.



"Am realizat progrese in acest diferend in cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului", a declarat oficialul american.



Sursa citata a mai spus ca Jared Kushner, ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump care s-a implicat direct in acest dosar, va fi prezent marti in Arabia Saudita la summitul…