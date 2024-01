Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Arabia Saudita a atras atenția intregului glob prin mutarile surprinzatoare facute. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema sunt doar cateva nume uriașe care au renunțat la fotbalul european pentru luxul arabesc. „Prințul” Neymar pare sa fi fost primul care și-a dat seama cum merg lucrurile…

- Jordan Henderson (33 de ani), fostul mijlocaș al lui Liverpool, nu s-a impus la Al-Ettifaq și ar putea fi imprumutat gratis la Juventus. La Gazzetta dello Sport scrie ca englezul nu vrea sa poarda naționala pentru Euro 2024 și are opțiune de a ramane și in 2024-2025 in Serie A. Nu curge doar lapte și…

- Qatar și Israel poarta tratative secrete intr-o capitala europeana cu privire la un alt acord de schimb de prizonieri. Despre acest lucru se relateaza pe canalele israeliene Telegram cu referire la surse din Arabia Saudita. Potrivit informațiilor, in cadrul ințelegerii, se așteapta ca Hamas sa elibereze…

- „Nu poți trezi din somn pe cineva care se preface ca doarme”. Așa suna un vechi proverb ce dateaza din timpul civilizației persane, una dintre cele mai mari și mai vechi din istoria omenirii. Aceasta zicala are cumva darul sa te puna pe ganduri, mai ales cand acel „cineva” este Iranul, o țara care de…

- Ovidiu Stinga, 50 de ani, acum la Al-Sadd, in Qatar, a facut o radiografie a echipelor din Banie pentru acest sezon Astazi, dupa tragerea la sorți pentru Euro 2024, Universitatea Craiova are meci tare pe propriul teren cu CFR Cluj, de la ora 20:30, in timp ce FCU Craiova 1948 va juca maine, de la ora…

- Casa Sotheby's va scoate la licitatie, peste zece zile, un set de sase tricouri ale nationalei Argentinei purtate de Lionel Messi la Cupa Mondiala din Qatar, obiecte evaluate la 10 milioane de dolari, relateaza AFP, potrivit news.ro.Tricourile cu celebrele dungi alb-albastre au fost purtate de numarul…

- Viza araba "Schengen" va incepe sa funcționeze in viitorul cel mai apropiat. Consiliul de cooperare al statelor arabe din Golful Persic a aprobat o viza turistica unica pentru Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita, Qatar, Kuweit, Oman și Bahrain. Viza araba "Schengen" va permite localnicilor și turiștilor…