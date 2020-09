Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va gratia marti o persoana "foarte, foarte importanta", dar a adaugat ca aceasta nu va fi informatorul Edward Snowden sau fostul consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza Reuters potrivit Agerpres. "Voi gratia maine…

- Allan Lichtman, istoric și profesor la American University, devenit celebru pentru faptul ca a anunțat corect, cu luni inainte de alegeri, caștigatorul fiecarei curse prezidențiale din Statele Unite din 1984 incoace, a dat verdictul pentru 2020: Joe Biden il va invinge pe Donald

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, astazi, in cazul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania a avut pana acum 640 de flacoane din medicamentul Remdesivir, primite in cadrul unui studiu clinic, urmand ca in perioada urmatoare sa mai primeasca o cantitate de 600 de flacoane: Nelu…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului, implementarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri și expoziții internaționale in strainatate, organizarea…

- Peste un milion de americani care au murit au primit plați de stimulare COVID-19, in valoare totala de 1,4 miliarde de dolari, chiar daca numarul americanilor decedați din cauza coronavirusului este de doar aproape 125.000 de oameni, scrie nbcnews.com Un raportul al Biroului pentru Responsabilitate…

- 30 de spații locative noi vor fi date in folosința la Geoagiu. Proiectul se deruleaza de catre Agenția Naționala pentru Locuințe. 30 de familii tinere se vor muta in casa noua, dupa ce lucrarile vor fi finalizate. 30 de apartamente pentru tineri se afla in execuție in str. Calea Romanilor,…

- Doar 15 primari din Gorj au luat in considerare proiectul initiat de guvern cu sprijinul Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura Gorj (APIA), proiect ce urmeaza a fi pus in practica incepand cu noul an scolar, desi in tara programul se desfas...