Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, fost consilier prezidential pentru Securitate Nationala, a fost convocat pentru audieri în Camera Reprezentanților în cadrul anchetei privind interactiunile presedintelui Donald Trump cu Ucraina pentru investigarea afacerilor familiei lui Joseph Biden, informeaza Mediafax citând…

- Diplomatul american Bill Taylor a declarat ca Gordon Sondland i-a spus ca președintele Trump dorește ca Volodimir Zelenski sa declare public ca îl va investiga pe Bursima și alegerile din 2016, potrivit unei copii a unei marturii a lui Taylor obtinuta de CNN. „În timpul acelui apel…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pâna si în rândurile aliatilor…

- Casa Alba a catalogat ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea conduce la demiterea lui Donald Trump, drept "constituțional ilegitima" și a afirmat ca nu va coopera cu investigația, informeaza agenția Dpa, potrivit Mediafax.Potrivit Casei Albe, congresmenii incalca dreptul…

- Comisia pentru informatii din Camera Reprezentantilor il va audia, pe 4 octombrie, cu usile inchise, pe inspectorul general al Comunitatii de informatii din SUA Michael Atkinson, conform informatiilor furnizate de un oficial al Congresului, relateaza Reuters. Aceasta audiere are loc in contextul anchetei…

- „Scena politica din SUA este cuprinsa de turbulențe, dupa decizia Partidului Democrat de a declanșa procedura de „impeachment" impotriva președintelui in exercițiu, Donald Trump. De notat ca aceasta procedura nu este o procedura de demitere ci una de punere sub acuzare, in acest caz Senatul…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Legea promulgata in iulie de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost atacata in justitie atat de avocatii lui Trump, cat si de Partidul Republican si de asociatia conservatoare de avocatura Judicial Watch din Washington, din partea a patru alegatori inregistrati in California -…