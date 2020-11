Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și-a intrebat consilierii saptamina trecuta despre opțiunea de a ataca Iranul din cauza prezenței sale nucleare in creștere, a scris The New York Times, citind patru actuali și foști oficiali americani, a informat marți dpa. Consilierii superiori l-au descurajat pe…

- Invins de Joe Biden in alegeri, Donald Trump știe ca lupta s-a sfarșit și nu are o strategie complexa pentru a rasturna situația. Pur și simplu se agața de scenarii improbabile, in incercarea de a-și pastra susținatorii și de a amana inevitabilul, scrie New York Times, care citeaza mai mulți consilieri…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a cerut explicatii Iranului cu privire la originea particulelor nucleare detectate la o instalatie suspecta, precizand ca informatiile furnizate de Teheran 'nu sunt credibile din punct de vedere tehnic', transmit miercuri dpa si AFP, citand un…

- Donald Trump a ieșit din spital, duminica, la o scurta plimbare cu mașina pentru a-și saluta susținatorii. Președintele Statelor Unite ale Americii a purtat masca de protecție, la fel și unul dintre agenții sai de securitate scrie New York Times.Președintele Donald Trump, care primește tratament pentru…

- Iranul are acum o cantitate de uraniu imbogațit de 7 ori mai mare decat i s-a permis, a informat organul de supraveghere nuclear al ONU. Iranul insista, in schimb, ca programul sau nuclear este exclusiv "in scopuri pașnice", conform BBC.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a anunțat ca stocul…