Parcul National Yosemite, unul dintre cele mai vizitate parcuri nationale din vestul Statelor Unite, a fost redeschis joi vizitatorilor dupa ce a fost inchis timp de mai multe luni, in timpul pandemiei de COVID-19, relateaza vineri Xinhua. ''Incepand cu 11 iunie, parcul va deschide intr-o oarecare masura toate atractiile principale, iar vizitatorii vor putea intra in Yosemite in mai multe moduri'', au anuntat reprezentantii parcului pe site-ul oficial, adaugand ca se are in vedere cresterea etapizata a accesului in parcul din statul California, in conformitate cu recomandarile…