- Cel putin un deces a fost confirmat, dupa ce puternicul uragan Ida a atins zona de uscat, duminica, in Louisiana din sudul Statelor Unite ale Americii, au anuntat autoritatile, relateaza Xinhua luni. Biroul serifului din Ascension Parish, asezare situata in statul Louisiana, a relatat ca un copac a…

- Puternicul uragan Grace, devenit in cursul noptii un uragan de categoria 3 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, a atins sambata dimineata zona de uscat in Tecolutla, statul Veracruz, in estul Mexicului, a anuntat Centrul National american pentru Uragane (NHC), relateaza AFP.Uraganul, insotit de vanturi…

- Un motociclist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in plin de o mașina care incerca sa intoarca pe linie dubla continua, pe un bulevard din București. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

- Mai multe mașini s-au lovit in Piața Maraști, din cauza unei pete de ulei pe carosabil. Desigur ca a contribuit și faptul ca unii șoferi sunt certați cu pastrarea distanței regulamentare in trafic. Tamponarile au fost cu efecte minore. Din cauza uleiului, cei care circulau prea aproape de mașina…

- Vremea extrema face ravagii peste ocean. O uriașa tornada care a lovit suburbiile orașului Chicago a lasat zeci de familii fara locuințe și a intrerupt alimentarea cu energie electrica in comunitați intregi.

- Specialiștii explica motivele pentru care Romania este supusa unor fenomene meteo extreme. Marea Neagra joaca un rol foarte important in manifestarea precipitațiilor din țara, cu precadere din sudul și estul teritoriului. Ultimul ciclon care a lovit Romania, in anul 2012, a facut ravagii. Ciclonul din…

