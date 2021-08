Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct in Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit in curand, dupa cum a avertizat un inalt responsabil german pentru mediu. Potrivit dpa, citata de Agerpres, conducta de gaz, care este aproape…

- Washingtonul si Berlinul au ajuns la un acord destinat sa puna capat disputelor pe tema gazoductului controversat Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, documentul prevazand posibile sanctiuni impotriva Moscovei daca aceasta 'va utiliza energia drept o arma', a anuntat miercuri Victoria…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti. “Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne…