SUA nu se implică ca cetățeni ucraineni să comită atacuri în afara Ucrainei Statele Unite(SUA) „nu faciliteaza și nu ii incurajeaza pe ucraineni sa comita atacuri in afara Ucrainei”, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategica al Consiliului pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, citat de postul de televiziune CNN. Președintele rus, Vladimir Puțin, a acuzat miercuri serviciile secrete occidentale de implicare in „atacuri teroriste” comise in Rusia. „Sunt comise frecvent atacuri teroriste impotriva oficialilor occidentali, a agențiilor de securitate, a jurnaliștilor, personalitaților și profesorilor. Avem motive sa credem ca ar putea fi implicate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

