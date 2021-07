Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua luni, talibanii au ocupat mai mult teritoriu in Afganistan decat in toata perioada de cand au fost indepartați de la putere in 2001. Aceștia au fost incurajați de retragerea trupelor americane din ultimele saptamani, ocupand astfel mai multe districte aflate sub controlul Guvernului,…

- Lansata mai din timp in cursa dezvoltarii rachetelor hipersonice, precum Avangard, Kinjal, iar acum si Zircon, Rusia este, potrivit expertilor, cu un 'pas inainte' in domeniu, avantaj pe care l-ar putea utiliza drept parghie in negocierile privind controlul armelor, noteaza joi intr-o ampla analiza…

- Ministerul de Externe afgan l-a convocat sambata pe ambasadorul Pakistanului la Kabul Mansoor Ahmed Khan si a emis "un protest viguros" dupa "rapirea" timp de mai multe ore a fiicei ambasadorului afgan la Islamabad, descrisa drept "grav incident", relateaza France Presse. Potrivit ministerului afgan,…

- Luptatorii talibani au inconjurat orașul Ghazni din centrul Afganistanului, preluand controlul asupra caselor civililor in scopul de a lupta impotriva forțelor de securitate, au declarat luni oficialii. Ofensiva talibanilor in Ghazni a fost cea mai recenta operațiune desfașurata asupra unei capitale…

- Un barbat a fost ucis sambata, 3 iulie, in jurul orei locale 22.20, in stația de metrou Bercy din Paris, dupa o lupta cu un alta persoana, dintr-un motiv inca necunoscut, a declarat pentru agenția France Presse o sursa din poliția franceza, scrie Le Figaro . Suspectul, 38 de an, de naționalitate sudaneza…

- A lucrat timp de 25 de ani ca politist, iar la final de cariera a infiintat la Vaslui un club al motociclistilor care activeaza in diverse structuri de ordine publica. Pasiunea pentru motoare, dorinta de libertate si de adrenalina se impletesc firesc in cazul sau cu crezul ca poate face bine celor…

- Ponderea utilizarii bicicletelor electrice s-a triplat din mai 2020 pana in mai 2021 arata o analiza realizata de NBC News din SUA. Pe masura ce mijloacele de transport in comun au fost afectate in timpul pandemiei, numai calatoriile cu metroul au scazut cu 90% in New York. Orașele au inceput sa…

- Andreas Mihaiu a dezvaluit ce sentimente a avut in momentele-cheie ale sezonului lui Dinamo. Extrema de 22 de ani explica cum a reușit antrenorul ceh sa schimbe fața „.cainilor" - Andreas, iți mai aduci aminte ce-ai simțit imediat dupa golul marcat la Pitești? A fost primul tau gol in Liga 1 și a contribuit…