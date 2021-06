Stiri pe aceeasi tema

- La șase zile de la prabușirea cladirii din Miami, bilanțul victimelor a ajuns la 12, a anunțat primarul din Miami-Dade, Florida, Daniella Levine Cava, noteaza CNN , potrivit Digi 24 . In continuare, 149 de persoane sunt date disparute, iar echipele de salvare inca spera sa mai gaseasca supraviețuitori.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti ca spera sa efectueze ”inca de joi” o vizita in Florida, unde 150 de persoane erau in continuare date disparute, iar alte 11 au murit, in urma surparii unui imobil rezidential, in apropiere de Miami, relateaza AFP. Intrebat de jurnalisti daca…

- Un bilant al mortilor si persoanelor care inca nu au fost gasite in urma prabusirii unei aripi a unui imobil rezidential din apropierea Miami a fost publicat vineri de i reprezentanta a comitatului Miami-Dade.

- Expertii americani avertizasera intr-un studiu publicat in 2020 ca blocul de locuinte din Surfside, de langa Miami Beach, Florida, construit in 1981, se afunda „in ritm alarmant” inca din anii 1990. Cladirea de circa 130 de apartamente s-a prabusit partial joi si circa 100 de oameni sunt disparuti,…

- Momentul in care o cladire de 12 etaje s-a prabusit partial, in Surfside, Florida, langa Miami Beach a fost postata pe rețelele de socializare. Cladirea s-a prabusit in jurul orei locale 01:30, iar la fața locului au intervenit imediat echipajele de salvare. Echipele de salvare cauta acum supraviețuitori…

- O aripa a unui bloc cu 12 etaje, de langa Miami Beach, SUA, s-a prabușit in timpul nopții. O uriașa operațiune de salvare este in desfașurare pentru salvarea persoanelor prinse sub daramaturi., informeaza Digi24 . Imaginile surprinse la locul tragediei, in Surfside, la nord de Miami Beach, arata o gramada…

- O intervenție de amploare are loc in statul american Florida, dupa ce o cladire de 12 etaje s-a prabușit parțial in la nord de Miami Beach, informeaza BBC . Totul s-a intamplat in timpul nopții, iar deocamdata nu exista informații referitoare la posibile victime sau persoane prinse sub daramaturi. Cladirea…

- CHIȘINAU, 24 iun – Sputnik. Un bloc de locuințe cu 11 etaje s-a prabușit astazi parțial in Miami Beach. Incidentul a avut loc intr-o zona vecina cu strada 88 și Collins Avenue. La fața locului are loc o operațiune ampla de cautare și salvare. Preliminar, exista versiunea ca ar fi mai mulți…