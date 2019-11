SUA, neinteresate de petrolul Siriei

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia și Rusia au inceput sa patruleze in comun in regiunea de nord-est a Siriei, ca parte a unui acord care a stopat ofensiva turca in regiune, a anunțat Ministerul Apararii al Turciei. „Primele patrule comune turco-ruse, formate din unitați terestre și aeriene, (sunt) pe drum, la est de orașul Al…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a criticat joi operatiunea militara ''nejustificata'' lansata de Turcia in nord-estul Siriei, dar fara a o condamna, la sosirea sa la Bruxelles, pentru o reuniune cu omologii sai din NATO, potrivit AFP. In schimb, Moscova cere Washingtonului sa-si retraga toti soldatii…

- Ministrul american al Apararii, Mark Esper, a calificat luni drept ''inacceptabila'' ofensiva militara turca in Siria, apreciind ca aceasta a dus la ''eliberarea a numerosi detinuti periculosi'' ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), relateaza AFP. Washingtonul va…

- Cei aproximativ 1.000 de soldati americani desfasurati in nordul Siriei au primit ordin sa paraseasca tara, informeaza Agerpres, care citeaza o declarație data pentru AFP de un responsabil american, sub rezerva anonimatului. Peședintele Donald Trump a declarat azi ca SUA nu se vor ”angaja intr-un alt…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a consultat cu oficialii de la Pentagon inainte de a lua decizia retragerii trupelor americane din unele zone din Siriei, in contextul unei iminente ofensive turcești, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Apararii, citat de site-ul Military.com.Secretarul…

- ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune turca in nordul Siriei. Fortele armate ale SUA nu vor sprijini si nu vor fi implicate in nicio asemenea operatiune'', a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.…

- Turcia a condamnat "ferm" atacul efectuat luni de avioane rusesti si siriene asupra unui convoi militar pe care l-a trimis in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, denuntand o violare a acordurilor stabilite cu Moscova, relateaza AGERPRES."Condamnam ferm acest atac care este in contradictie…