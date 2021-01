Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri democrati ai Camerei Reprezentantilor a SUA au cerut luni Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa deschida o ancheta penala in legatura cu presedintele Donald Trump pentru ca a facut presiuni asupra unor oficiali pentru a invalida rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza dpa.…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- O inregistrare in care președintele Donald Trump ii cere unui oficial din statul Georgia sa ii „gaseasca” destule voturi pentru a schimba rezultatul alegerilor a fost publicata de Washington Post. „Tot ce vreau este sa gasim 11.780 de voturi”, i-a spus Trump secretarului de stat din Georgia, Brad Raffensperger,…

- Explozia sangeroasa care a avut loc pe 4 august in portul din Beirut a fost provocata de 500 de tone de nitrat de amoniu, a anuntat marti premierul libanez demisionar Hassan Diab, citand rezultatele unei anchete a Biroului Federal de Investigatii (FBI) al SUA, informeaza AFP. Citește și: Guvernul…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo le-a cerut miercuri universitatilor din SUA sa fie reticente fata de studenti chinezi si finantari din China si a atras atentia asupra incercarilor Beijingului de a fura inovatie din SUA, relateaza AFP. Secretarul de stat in exercitiu, liderul ofensivei…

- Joe Biden a preluat conducerea in Pennsylvania și Georgia – potrivit proiecțiilor FoxNews și CNN – state in care Donald Trump plecase cu prima șansa, și mai are nevoie de victorie intr-un singur stat din cele patru mari unde mai sunt de numarat voturi pentru a-l invinge pe președinte in alegerile prezidențiale.…

- Deși distribuția votului final in Colegiul Electoral ar putea sa nu arate un vot atat de strans, cursele individuale in state precum Pennsylvania, Arizona și Georgia continua sa fie extrem de tensionate, mai ales in contextul in care Donald Trump continua sa piarda procente in statele absolut esențiale…

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP.Citește și: Hotarare a CNSU:…