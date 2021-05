Statele Unite au lansat vineri un apel la ''dezescaladarea'' tensiunilor in Ierusalim si la ''evitarea'' evacuarii familiilor palestiniene in beneficiul colonistilor israelieni, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de cresterea tensiunilor in Ierusalim", a declarat o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat american, Jalina Porter. Ea a spus, de asemenea, ca este ''ingrijorata de potentialele evacuari ale familiilor palestiniene din cartierele Silwan si Sheikh Jarrah'' din Ierusalimul de Est, ''dintre care multe locuiesc, desigur,…