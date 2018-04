Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol Ju, au asistat la concertul de duminica a fost foarte neobisnuit. In mod normal, regimul izolat incearca sa impiedice orice infiltrare a culturii sud-coreene.Kim Jong Un, primul lider nord-coreean care a asistat la un spectacol al sud-coreenilor,…

- Donald Trump spune ca intalnirea Xi Jinping – Kim Jong-un a decurs ”foarte bine”. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat miercuri pe Twitter ca a primit un mesaj cu aceasta veste de la președintele Chinei Xi Jinping. Trump a declarat ca Xi i-a spus ca intalnirea dintre cei doi a decurs…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…