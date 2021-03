Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti primele sale numiri in posturi de judecatori federali, punand accentul pe diversitate, in contrast cu predecesorul sau republican, Donald Trump, potrivit AFP. Judecatoarea afroamericana Ketanji Brown Jackson, in varsta de 50 de ani, este numita la Curtea…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a aprobat declararea situatiei de urgenta la Washington DC pana pe 24 ianuarie, astfel incat institutiile insarcinate cu ordinea publica sa poata asigura conditiile de securitate pentru investirea pe 20 ianuarie a noului presedinte democrat…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Presedintele-ales al SUA, Joe Biden, il va desemna pe Merrick Garland pentru functia de procuror general, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNN si de site-ul Politico.com, potrivit MEDIAFAX. Merrick Garland, care a fost doua decenii judecator la Curtea de Apel din Washington,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.