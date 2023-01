Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pare sa reziste presiunilor si vrea sa mai astepte pana sa decida daca va oferi sprijin militar suplimentar Ucrainei, in contextul actiunilor in acest sens anuntate de Franta si Statele Unite, informeaza Mediafax.

- Rusia a afirmat ca faptul ca Ucraina va primi rachete Patriot de la Statele Unite, anuntat in timpul vizitei presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, nu va ajuta la rezolvarea conflictului sau sa impiedice Moscova sa isi atinga obiectivele, potrivit Reuters, citat de news.ro.…

Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador.

Statele Unite cer tot mai mult Ucrainei sa fie deschisa la negocieri de pace cu Rusia, un inalt oficial de la Pentagon afirmand ca va fi greu pentru fortele Kievului sa recupereze teritoriile ocupate de Moscova in timpul razboiului.

Statele Unite, NATO și Polonia spun la unison ca racheta care a cazut in Polonia și a ucis doi oameni aparține Ucrainei, insa Kievul continua linia avuta la inceputul scandalului: „Rusia poarta intreaga responsabilitate". Ultima declarație ii aparține ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

Statele Unite au cerut in privat Ucrainei sa renunțe la refuzul sau public de a purta discuții de pace cu Rusia și sa semnaleze disponibilitatea de a se angaja in negocieri, in timp ce razboiul din Ucraina se prelungește in cea de-a noua luna, potrivit The Washington Post.

Ministrul apararii al Ucrainei este increzator ca Kievul va obține in cele din urma tancuri și avioane de lupta occidentale pentru a ajuta la impingerea forțelor ruse din țara sa, dar crede ca Washingtonul va trebui sa conduca inainte ca aliații sa-i urmeze, noteaza Politico.

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.