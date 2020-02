SUA îşi extind cele mai importante două baze din Siria Fortele SUA, care au trimis în ultimele saptamâni echipamente logistice si militare în nord-estul Siriei, au început sa îsi extinda cele mai importante doua baze din regiunea ocupata de organizatia terorista YPG/PKK, potrivit Haberturk, citat de Rador.

Fortele americane, care îsi mentin prezenta în regiunile petrolifere din Siria, au trimis prin Irak echipamente logistice si militare în zonele siriene ocupate de organizatia terorista YPG/PKK.

Potrivit informatiilor furnizate de surse locale, armata SUA a început sa îsi extinda cele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

