Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, doi senatori americani, Chuck Schumer si Tom Cotton, au cerut oficialilor de securitate americani sa investigheze amenintarea pe care aplicatia TikTok o reprezinta pentru securitatea nationala.

- Violențele produse duminica au fost printre cele mai grave de cand au izbucnit protestele prodemocrație. O intrare a unei stații de metrou a fost incendiata dupa ce protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov. Incendii s-au inregistrat și in alte zone ale orașului, iar mai multe…

- China are nevoie de conducerea puternica, unificata a Partidului Comunist, sau se va 'prabusi', subliniaza un document de politica emis vineri de guvernul de la Beijing, inaintea marcarii, la 1 octombrie, a 70 de ani de la crearea Republicii Populare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. China marcheaza…

- Mascota Jocurilor se numeste 'Bing Dwen Dwen', a anuntat marti comitetul de organizare in capitala Chinei, potrivit agentiilor Xinhua si AFP. In chineza, 'bing' inseamna 'gheata', iar 'dwen dwen' inseamna 'robust' si 'vioi'. Acest panda are 'o inima de aur si iubeste tot ce este legat de Jocurile…

- Ambasadorul Germaniei in China a fost convocat de Beijing, nemultumit de intalnirea luni, la Berlin, a unui activist in favoarea democratiei de la Hong Kong cu seful diplomatiei germane, a anuntat miercuri Chinei in Germania, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora…

- Potrivit unui raport publicat marti de firma de consultanta Sanford C. Bernstein, un numar de aproximativ 128.000 de autoturisme electrice au fost vandute la nivel global in luna iulie 2019, in scadere cu 14%. Vanzarile de automobile electrice au scazut in China si America de Nord, dar au crescut…

- Huawei a prezentat în China propriul sau sistem de operare care va fi pus pe smartphone-uri și pe alte dispozitive, compania chineza fiind amenințata ca va pierde accesul la sistemul de operare Android, din cauza restricțiilor impuse de statul american. Sistemul se numește Harmony în engleza…