Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica intrerupta, strazi inundate, acoperisuri rupte... Locuitorii din Louisiana au evaluat luni amploarea pagubelor provocate de trecerea uraganului Ida, descrise de guvernatorul statului drept "catastrofale", relateaza AFP marti. Prima consecinta foarte evidenta a rafalelor…

- Alimentarea cu energie electrica întrerupta, strazi inundate, acoperisuri rupte. Locuitorii din Louisiana au evaluat amploarea pagubelor provocate de trecerea uraganului Ida, descrise de guvernatorul statului drept "catastrofale", relateaza AFP marti, citata de Agrepres. Prima…

- O alerta de inundații a fost emisa pentru trei orașe din Louisiana. Locuitorii au fost avertizați sa paraseasca de urgența casele. Rafalele de vant de peste 240 de kilometri pe ora au spulberat mai multe acoperisuri, iar aproape un milion de oameni au ramas fara energie electrica.Autoritațile au anunțat…

- La 16 ani distanța de la uraganul „Katrina”, orașul New Orleans și zonele din apropiere sint lovite de un nou uragan numit „Ida”. Recent acesta a aparut pe teritoriul statului Louisiana și a lasat deja peste 400.000 de locuitori fara electricitate. In acest sens, președintele american Joe Biden a declarat…

- Zeci de mii de persoane fug din statul american Louisiana provocand uriașe blocaje in trafic, in timp ce uraganul Ida se apropia amenințator, duminica, dinspre Golful Mexic, avand o forța devastatoare, de natura sa puna in pericol viețile oamenilor. Uraganul este așteptat sa loveasca in zona in care…

- Vantul ar putea atinge viteze de pana la 200 de kilometri pe ora, iar alarma lansata de agenția de prognoza americana susține ca unele zone de pe coasta pot deveni „nelocuibile timp de saptamani sau luni”.Președintele Biden a declarat starea de urgența in Louisiana, iar secretarul de presa de la Casa…

- Uraganul Ida a crescut periculos de mult in intensitate, devenind un uragan de categorie 4 si generand vanturi care ating viteze de 209 kilometri pe ora, pe masura ce se apropie tot mai mult de coastele Louisianei din sudul Statelor Unite, la exact 16 ani dupa ravagiile cauzate de Katrina, informeaza…

- Furtuna tropicala Ida ar putea lovi in acest weekend coasta Golfului Mexic in apropiere de New Orleans cu puterea unui uragan, dupa ce ar urma sa creasca in intensitate in cursul noptii, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) vineri dimineata cand au fost emise atentionari de furtuna tropicala…