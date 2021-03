Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken i-a adresat președintelui afgan Mohammad Ashraf Ghani o scrisoare in care propune organizarea unei conferințe pentru pace in Afganistan sub egida Națiunilor Unite. Potrivit cotidianului “The New York Times”, la o astfel de conferința ar urma sa fie invitați…

- Dan Barna, președintele USD-PLUS este primul politician care și-a anunțat intenția de a candida la președinția Romaniei. Barna devine astfel primul candidat pe listele alegerilor prezidențiale din anul 2024. Alegeri prezidențiale 2024: Dan Barna, primul candidat pentru alegerile prezidențiale Au fost…

- Procurorii din comitatul Fulton, Georgia, investigheaza tentativele lui Donald Trump de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, potrivit unei scrisori vazuta miercuri de Reuters, aceasta fiind a doua investigatie penala impotriva fostului presedinte, transmite Reuters, potrivit News.ro.…

- Ne-am obisnuit ca spatiul „fake news“, al intepretarilor incorecte si al exceselor sa revina, indeobste, Rusiei, Chinei, Iranului - mai nou, sau zonei ultra-conservatoare populiste occidentale, ahtiate dupa teoriile conspiratiei si rastalmacirea realitatilor, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu…

- CHIȘINAU, 3 feb – Sputnik. Șeful comandamentului strategic al SUA, amiralul Charles Richard, a facut o declarație cu privire la un posibil razboi nuclear cu Rusia sau China. El a scris despre aceasta intr-un articol publicat in ediția din februarie a publicației oficiale a Academiei Militare si Navale…

- Secretarul de Stat al viitoarei administratii Biden, Antony Blinken, se angajeaza sa revitalizeze diplomatia americana si sa construiasca un front comun in fata dificultatilor venite din partea Rusiei, Chinei si Iranului, transmite Reuters.

- America înca mai are de înfruntat „13 zile de pericol” înainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar în momentul în care Congresul…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…