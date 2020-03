Distantarea sociala? Reprezinta foarte putin pentru el. Mergand impotriva recomandarilor formulate de majoritatea agentiilor de sanatate din lumea intreaga, Donald Trump a dat mana cu mai multe persoane vineri la Casa Alba, in plin anunt al masurilor contra coronaviruslui, comenteaza AFP. Pentru a anunta starea de urgenta, presedintele SUA s-a inconjurat de mai multi responsabili ai unor mari companii americane domeniul distributiei sau al sanatatii. Si, in timp ce reamintea publicului american masurile fundamentale de igiena publica care trebuie respectate, masuri "de bun simt" in opinia sa,…