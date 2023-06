Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, este așteptata sa se intalneasca cu omologul sau rus la Washington, DC, a transmis vineri pe Twitter Ambasada SUA la Moscova, informeaza Rador.Lynne Tracy și ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, au discutat o serie de probleme bilaterale, inclusiv…

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a intrat in cursa pentru Casa Alba, unde, pentru obținerea candidaturii din partea republicanilor la alegerile prezidențiale de anul viitor, informeaza Rador.Acesta se va confrunta cu fostul sau șef Donald Trump. CITESTE SI VIDEO | Lanțuri grele și lacate…

- Agenția de Securitate Naționala a Statelor Unite (NSA) a anuntat, miercuri, ca a identificat un actor cibernetic sponsorizat de stat din China care incearca sa atace rețelele din infrastructura critica a SUA, scrie Rador.NSA a adaugat ca și alte țari din alianța de partajare a informațiilor Five…

- Partidul Noua Democratie al premierului conservator Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile naționale din Grecia. Acesta a salutat victoria partidului sau, pe care a descris-o drept un "cutremur politic", informeaza Rador.Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a obtinut aproape 41% din sufragii.…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- ”Ei (ucrainenii) dispun de ceea ce au nevoie pentru a continua sa aiba succes in recucerirea teritoriului pe care li l-au luat cu forta Rusia in ultimele 14 luni”, declara Antony Blinken intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic James Cleverly. ”Nu este vorba doar despre armament, ci…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut duminica eliberarea imediata a jurnalistului american de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, acuzat de Rusia de spionaj, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de stat al SUA, transmit Reuters…