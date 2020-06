Stiri pe aceeasi tema

- Valul de proteste fața de rasism și fața de violențele polițienești, pornit de la cazul dramatic al afro-americanului George Floyd, a trecut și in Europa. Manifestațiile au ca suport situații concrete de...

- Zeci de mii de oameni au continua sa iasa in strada in ultimele zile, la doua saptamani de la moartea americanului de culoare George Floyd. Protestatari de toate varstele au manifestat impotriva violenței poliției și rasismului nu doar in Statele Unite, ci și in Italia, Franța, Olanda, Marea Britanie…

- Un nou caz George Floyd a aparut in Statele Unite. Pe YouTube a fost postata o inregistrare video in care se vede cum un polițist aplica electroșocuri și ține genunchiul pe un american de culoare.Politistul s-a indreptat catre barbatul de culoare si a folosit pistolul cu electrosoc, apoi s-a urcat cu…

- Este pentru prima data in istoria sondajelor moderne cand populatia din Statele Unite ale Americii a cazut de acord, intr-o proportie covarsitoare, ca rasismul este propagat pe scara larga atat in politie, cat si in societate, noteaza The New York Times.Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- In Statele Unite ale Americii protestele violente si ciocnirile intre manifestanti si fortele de ordine continua dupa ce un barbat de culoare a fost calcat pe gat de un polițist. Bistrițeanul Raul Galan care se afla in SUA face o clarificare referitoare la aceste evenimente, vazute de la fața locului.…

- Premierul Justin Trudeau a declarat luni ca aude ”furia” și ”durerea” tinerilor canadieni de culoare, dupa o serie de manifestații care au loc în toata țara pentru a denunța violența și rasismul polițiștilor, în SUA și Canada, relateaza AFP. ”Vreau sa ma…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…