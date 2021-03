Stiri pe aceeasi tema

- Huawei intenționeaza sa produca vehicule electrice sub propria marca și ar putea lansa unele modele anul acesta, au declarat surse ale Reuters . Huawei, inca cel mai mare producator de echipamente de telecomunicații din lume, exploreaza o schimbare de strategie din cauza sancțiunilor SUA. Huawei Technologies…

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o moțiune prin care califica tratamentul aplicat de China minoritații uigure drept ”genocid”, transmite Politico. Olanda devine astfel prima țara din UE care adopta o astfel de rezoluție, iar otul ar putea incuraja și alte țari sa ia o decizie similara, potrivit publicației…

- Peter Bwn Embarek, șeful echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile pandemiei de COVID in orasul Wuhan, din China a parut sa excluda joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator. El a adaugat ca teoria ar…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- Magnatul cofondator al gigantului de retail Alibaba nu a mai fi fost vazut din luna octombrie, in urma listarii esuate a grupului Ant - cel mai mare fintech din lume, și dupa ce a criticat public Partidul Comunist Chinez, anunța „Business Insider”, scrie mediafax.ro.Jack Ma, in varsta de 56 de ani,…

- Steaguri olimpice, insigne si jucarii sub forma de mascota, care au fost aduse inapoi pe Pamant dupa o calatorie pe Luna la bordul sondei chineze Chang'e 5 au fost inmanate luni Comitetului Organizator al Jocurilor Olimpice si Paralimpice din 2022 de la Beijing, la sediul sau din Shougang, relateaza…

Guvernatorul orasului Tokyo a declarat, marti, ca nu exista "niciun scenariu" care sa duca la anularea Jocurilor Olimpice, amanate pentru vara viitoare din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.