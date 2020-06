Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP. Un oficial de…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersati luni din Piata Lafayette din Washington, chiar inainte ca presedintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citand surse anonime din cadrul Departamentului de Justitie,…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…

- Secretarul de stat insarcinat cu Scotia Douglas Ross a demisionat marti din functie, subliniind ca dezaproba comportamentul lui Dominic Cummings, consilierul special al premierului Boris Johnson, caruia ii reporseaza faptul ca a incalcat din motive familiale izolarea instaurata de Guvernul conservator,…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca a fost sarcastic atunci cand a sugerat posibilitatea de a injecta dezinfectant in corpul uman pentru a combate noul coronavirus, relateaza Reuters. Trump a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa zilnice, ca oamenii de stiinta ar trebui sa…

- Un numar de zece state americane, sapte de pe coasta de est si trei de pe coasta de vest, care au o contributie de peste 38% la PIB-ul Statelor Unite, au decis sa isi coordoneze planurile de redeschidere a economiilor separat de Casa Alba, determinandu-l pe presedintele Donald Trump sa vorbeasca…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a oferi ajutor in lupta cu noul coronavirus, noteaza New York Times care citeaza Reuters. Trump „și-a exprimat intenția de colaborare in efortul impotriva epidemiei, spunand ca a fost impresionat de eforturile…