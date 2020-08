Stiri pe aceeasi tema

- China a ordonat Statelor Unite sa inchida consulatul din Chengdu, raspunzand cu aceeași moneda dupa ce i s-a cerut, saptamana aceasta, sa-și inchida consulatul din Houston, transmite Reuters.

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Un cuplu caucazian a fost arestat și acuzat de lovire dupa ce a fost înregistrat luând la bataie o angajata de culoare a unui hotel, femeia agresata afirmând ca perechea a numit-o „maimuța” în timpul unui atac din 26 iunie, relateaza Insider.Poliția din Stonington,…

- Guvernul Italiei intentioneaza sa majoreze deficitul bugetar pana la nivelul de 11,6% din PIB, de la obiectivul actual, de 10,4%, afirma un oficial guvernamental de la Roma citat de agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.O suplimentare bugetara de 20 de miliarde de euro ar urma sa fie aprobata…

- Germania preconizeaza sa prelungeasca pana la 31 august interdictia intrarii pe teritoriul tarii a calatorilor care din afara Europei, o masura implementata de la inceputul epidemiei covid-19, relateaza Reuters potrivit Agerpres.Aceasta decizie urmeaza sa fie adoptata miercuri in cadrul unei…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca intentioneaza sa puna la punct o rezerva permanenta de medicamente esentiale si echipamente medicale, pentru a raspunde la crizele de aprovizionare care au afectat UE timp de mai multi ani si care s-au inrautatit in perioada pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.Rezerva…

- Guvernul german intentioneaza sa retraga din 15 iunie avertizarile de calatorie in scop turistic catre 31 de tari europene daca situatia legata de noul coronavirus o va permite, a relatat marti revista Focus, care a citat dpa, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Executivul german urmeaza sa adopte…